Negentiende optreden schaakgigant Carlsen in Wijk aan Zee

De Noorse schaakkampioen Magnus Carlsen doet voor de negentiende keer mee aan Tata Steel Chess. Hij won vorig jaar voor de achtste keer het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

Carlsen (31) is al sinds 2013 de nummer 1 van de wereld. Hij gaf hij eerder dit jaar aan dat hij zijn wereldtitel niet meer wil verdedigen.

Hans Niemann kreeg als verwacht geen uitnodiging. De Amerikaan leeft in onmin met Carlsen sinds de Noor hem heeft beschuldigd van vals spel. Niemann heeft Carlsen aangeklaagd en een schadevergoeding geëist van 100 miljoen dollar.

De organisatie heeft wel de Chinees Ding Liren, de nummer 2 van de wereld, aan zich gebonden voor de 85e editie van Tata Steel Chess, die in januari wordt gehouden. De Nederlanders Anish Giri en Jorden van Foreest maken ook weer deel uit van het veertien schakers tellende eliteveld.

Carlsen is niet de enige oud-winnaar die deelneemt. Levon Arionan, de Armeniër die sinds 2021 schaakt onder de Amerikaanse vlag, won het toernooi vier keer. Zijn landgenoten Wesley So en Fabiano Caruana schreven Tata Steel Chess één keer op hun naam, evenals Van Foreest.

Het topveld telt acht grootmeesters uit de top 20 van de wereldranglijst. Jongste deelnemer is de 16-jarige Dommaraju Gukesh uit India, de nummer 23 van de wereld.

Giri, de huidige nummer 7 van de wereld, is onder de indruk van de namen. “Dit is het sterkste deelnemersveld dat ik ooit heb gezien in Wijk aan Zee. Een buitengewoon indrukwekkende line-up”, aldus de ambassadeur van het toernooi. “Van andere deelnemers hoor ik hetzelfde enthousiasme. Geweldig om in januari samen te gaan strijden om de felbegeerde titel. Iedereen wil dit toernooi minimaal een keer winnen en ik denk dat alle deelnemers daar bij de aankomende editie toe in staat zijn.”