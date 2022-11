Oranje op achterstand in Daviscup na nederlaag Griekspoor

Het is Tallon Griekspoor niet gelukt de Nederlandse tennissers op voorsprong te zetten in de kwartfinales van de Daviscup tegen Australië. De nummer 2 van Nederland was in Málaga in een meeslepende driesetter de mindere van de Australiër Jordan Thompson. Het werd na 2 uur en 54 minuten 4-6 7-5 6-3 voor de nummer 84 van de wereld.

De 28-jarige Thompson, die in de tweede set zes breakpoints wegwerkte en daarmee het duel deed kantelen, maakte het op zijn eerste wedstrijdpunt af met een smash. Terwijl Griekspoor teleurgesteld afdroop, viel de Australiër captain Lleyton Hewitt in de armen.

Griekspoor (26) begon het duel met een servicebreak, maar leverde vervolgens met een lovegame zijn eigen service in. Bij 2-2 plaatste hij ook zelf een break met een lovegame, oftewel zonder een punt te verliezen, en hij hield die voorsprong vast.

In de tweede set waren beide spelers geregeld dicht bij een break, maar het leek te gaan uitdraaien op een tiebreak. Bij 6-5 voor Thompson leverde Griekspoor echter – mede door een dubbele fout – een slordige game af, waardoor een derde set de beslissing moest brengen.

Thompson oogde nog fit in de derde set, terwijl Griekspoor mentaal een aangeslagen indruk maakte. Bij 3-2 verloor hij zijn servicegame, waarna hij er niet meer aan te pas kwam. De driehonderd Nederlandse fans hoopten nog op een verlenging van het duel, maar Griekspoor kon bij 5-3 geen break meer forceren.

In de tweede wedstrijd neemt Botic van de Zandschulp het op tegen de Australische kopman Alex de Minaur. Mocht Van de Zandschulp winnen, dan volgt er een beslissend dubbelspel. Bij winst plaatst Oranje zich voor het eerst sinds 2001 voor de halve finales van de Daviscup.

De kwartfinales, de halve finales en de eindstrijd worden deze week allemaal gespeeld tijdens de Daviscup Finals in Málaga. De beste acht landen hebben zich gekwalificeerd. Ook Kroatië, Spanje, Italië, de Verenigde Staten, Duitsland en Canada doen mee in het zuiden van Spanje.

Australië treedt in Málaga aan zonder Nick Kyrgios, de beste tennisser van het land. De nummer 22 van de wereld, dit jaar finalist op Wimbledon, heeft rust verkozen boven de Daviscup Finals.