Oranje uitgeschakeld in Daviscup na nederlaag Van de Zandschulp

De Nederlandse tennissers zijn er in Málaga niet in geslaagd de halve finales van de Daviscup te bereiken. Kopman Botic van de Zandschulp moest in de tweede wedstrijd tegen Australië met 5-7 6-3 6-4 zijn meerdere erkennen in Alex de Minaur, de nummer 24 van de wereld.

Van de Zandschulp besloot het duel met een lovegame, kort nadat beiden elkaar in de een na laatste game tot het uiterste hadden gedwongen. In een ellenlange game met een aantal spectaculaire slagenwisselingen overleefde De Minaur, luidkeels aangemoedigd door captain Lleyton Hewitt, een breakpoint.

Kort na die sleutelgame speelde Van de Zandschulp de slechtste game van de wedstrijd, waarin hij een afzwaaier bij 0-0 liet volgen door een dubbele fout. Terwijl het publiek duidelijk uitkeek naar een spannende slotfase werd het een anticlimax.

In de eerste set benutte de Nederlander bij een 6-5-voorsprong zijn derde setpunt, waarna hij in de tweede set direct met 2-0 achter kwam. De Minaur ging steeds beter spelen en noteerde amper nog onnodige fouten.

Van de Zandschulp probeerde met agressief tennis punten af te dwingen, maar de taaie Australiër had op veel slagen een passend antwoord. Met regelmaat keek de Nederlander wanhopig naar de kant. Na 2 uur en 40 minuten en een ruim een uur durende derde set moest hij de kopman van de Australiërs na zijn eerste matchpoint feliciteren.

Voor Van de Zandschulp, de mondiale nummer 35, was het pas zijn eerste nederlaag in het landentoernooi in drie jaar tijd. In 2019 verloor hij op de Daviscup Finals van de Kazach Michail Koekoesjkin en sindsdien won hij vijf partijen op rij in de Daviscup. Dit jaar had hij in de groepsfase van de Finals al van onder anderen Taylor Fritz en Cameron Norrie gewonnen.

Eerder op de dag verloor Tallon Griekspoor met 4-6 7-5 6-3 van Jordan Thompson. De Australiërs nemen het vrijdag bij de laatste vier op tegen Spanje of Kroatië.

Nederland had zich voor het eerst sinds 2001 bij de laatste vier van de Daviscup kunnen scharen.

Kort na de nederlaag van Van de Zandschulp werd besloten het dubbelspel niet meer te spelen, waardoor de uitslag 2-0 is geworden.