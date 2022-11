Formule 1: Grote Prijs van China nog altijd op de kalender

De Grote Prijs van China in de Formule 1 staat nog steeds op de kalender voor volgend seizoen. Een woordvoerder van de raceklasse ontkende de berichtgeving van de BBC dinsdag dat de race op het circuit van Shanghai geschrapt is door de aangescherpte maatregelen in het land tegen het coronavirus.

“We blijven de situatie rond het coronavirus in China nauwlettend in de gaten houden”, aldus de woordvoerder van de Formule 1 tegenover het Franse persagentschap AFP. “De dialoog met de plaatselijke promotor en autoriteiten is nauw. China staat op de kalender van 2023. Tot we het tegendeel aankondigen, blijft dat zo.”

De Britse omroep meldde dinsdag dat de race, die volgend seizoen gepland staat op 16 april, voor het vierde jaar op rij wordt overgeslagen. De Formule 1 zou geen teams naar Shanghai willen sturen, als daar het risico bestaat op verplichte isolatie bij een positieve test op corona. De twee grootste steden in China, Beijing en Guangzhou, kondigden maandag verdere beperkingen aan door de snel stijgende aantallen coronabesmettingen.

De autosportbond FIA meldde tevens dat er na een half jaar afscheid is genomen van interim-secretaris Shaila-Ann Rao. Het bestuurslid kwam in juni over van Mercedes, waar ze adviseur was van teambaas Toto Wolff. Rao was betrokken bij het onderzoek naar de budgetoverschrijding van Red Bull, een concurrent van Mercedes, wat voor de nodige controverse zorgde.

Volgens een statement van de FIA kwam Rao ter ondersteuning van de nieuwe voorzitter Mohammed Ben Sulayem in zijn overgangsperiode en is deze periode inmiddels afgelopen.