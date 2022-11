Oud-tennisser Becker heeft ‘baan voor het uitzoeken’ na celstraf

Boris Becker hoeft niet om werk verlegen te zitten na afloop van zijn gevangenisstraf in Engeland. De gevallen tennisheld kan kiezen uit meerdere baantjes bij de Duitse bond, verklaarde vicevoorzitter Dirk Hordorff.

De 55-jarige Becker was tussen 2017 en 2020 al werkzaam bij de tennisbond DTB. “Er spreekt niets tegen hem om weer een positie te bekleden als hij zijn straf heeft uitgezeten”, verklaarde Hordorff tegenover Sport Bild. “Ik kan me veel mogelijkheden voor Boris voorstellen: leidinggevende bij het mannentennis, vertegenwoordiger, bestuurslid of iets anders. Om het simpel te zeggen, Boris heeft de baan voor het uitzoeken.”

Het is nog onduidelijk wanneer Becker precies op vrije voeten komt. De voormalige nummer 1 van de wereld zit al een half jaar vast in Engeland, nadat hij in april werd veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf vanwege faillissementsfraude. In het vonnis stond echter dat hij de helft van zijn straf moest uitzitten en voor de resterende vijftien maanden een proeftijd zou krijgen.