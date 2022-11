Van de Zandschulp gaat zich na Daviscup al snel richten op 2023

Botic van de Zandschulp gaat zich na de uitschakeling op de Daviscup Finals al snel weer richten op 2023. Over iets meer dan een maand gaat het nieuwe tennisseizoen al van start.

De beste tennisser van Nederland besloot zijn tennisjaar met zijn eerste nederlaag in het landentoernooi sinds 2019. De Australiër Alex de Minaur was hem in een boeiend gevecht in drie sets (5-7 6-3 6-4) de baas. “Vanaf het begin hebben we beiden erg goed gespeeld en we serveerden sterk”, aldus de kopman.

“Ik pakte in de derde mijn kansen niet en kort daarna pakte hij ze wel, zoals het vaak werkt in tennis. Ik moest deze wedstrijd winnen om in de ontmoeting te blijven en hij hoefde niet per se. Hij kon daardoor wat vrijer spelen. Uiteindelijk viel het net zijn kant op.”

En dus zit het seizoen van de nummer 35 van de wereld erop en is de Daviscup Finals beperkt gebleven tot één ontmoeting. Begin februari kan Oranje in de zogenoemde Qualifiers opnieuw plaatsing voor het eindtoernooi afdwingen.

Nu gaat de blik eerst op het Australische hardcourtseizoen, dat eind dit jaar nog van start gaat. “Ik denk dat ik vanaf volgende week weer ga beginnen met trainen en dan heb ik, in Nederland, nog vier goede weken om me voor te bereiden op het nieuwe seizoen”, zei Van de Zandschulp (27).

“Ik heb nog niet bepaald waar ik mijn seizoen ga beginnen. Maar in de eerste week van het seizoen kan ik nog wel een geplaatste status afdwingen voor de Australian Open. Het zou mooi zijn als dat me op eigen kracht lukt.”

De komende maand gaat hij ook op zoek naar uitbreiding van zijn team. Zijn huidige coach, Peter Lucassen, is onlangs vader geworden en gaat minder mee op reis dan dit jaar. “Ik ben op zoek naar één extra coach voor de overige weken. Daar ga ik nu eens rustig de tijd voor nemen.”

Van de Zandschulp begon dit jaar als de mondiale nummer 57. In augustus stond hij even op de rand van de top 20: 22e. “Het was mijn eerste volledige jaar op de tour en van sommige dingen kan ik volgend jaar weer leren. Bijvoorbeeld welke toernooien ik wel of niet moet spelen en hoe ik beter kan pieken op de grootste toernooien.”