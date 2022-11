Bertens in dienst van KNLTB als coach tennissters

Kiki Bertens treedt als coach in dienst van de tennisbond KNLTB. De voormalig nummer 4 van de wereld gaat zich bij de bond bezighouden met de ontwikkeling van het vrouwentennis.

De 30 jaar oude Bertens gaat meetrainen, speelsters op locatie bezoeken en een aantal weken per jaar met tennissters mee naar toernooien. Bovendien wordt ze officieel de assistent van captain Elise Tamaëla bij het Billie Jean King Cup-team. Tijdens de laatste ontmoeting met Frankrijk reisde ze al als assistent mee met de Nederlandse ploeg.

“Na het beëindigen van mijn topsportcarrière heb ik natuurlijk eerst genoten van de geboorte van onze zoon Mats. Nu begint het weer te kriebelen en zoek ik een uitdaging in de tenniswereld. Elise vroeg me mee als assistent-coach van het Billie Jean King Cupteam in de wedstrijd tegen Frankrijk. Die rol beviel mij goed en ik wil dit graag uitbreiden”, aldus Bertens.

“Ik neem mijn ervaringen uit de tour mee en kijk er naar uit de talentvolle jonge meiden te begeleiden en trainen in Amstelveen. Zo kan ik mijn kennis en ervaringen meegeven en met de meiden werken aan hun droom om de top te behalen.”

Het Nederlandse vrouwentennis staat er niet goed voor. Geen enkele Nederlandse tennisster staat in de top 100 en Arantxa Rus is op plek 115 de beste tennisster van het land. Suzan Lamens is de nummer 2 van Nederland en de mondiale nummer 203.

Bertens beëindigde haar loopbaan vorig jaar. Ze won tien WTA-titels. In 2016 stond ze in de halve finales van Roland Garros.