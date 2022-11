Griekspoor twijfelt nog over deelname in Ahoy en overweegt gravel

Tennisser Tallon Griekspoor twijfelt of hij in februari gaat deelnemen aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De nummer 2 van Nederland overweegt in dezelfde periode naar Zuid-Amerika af te reizen voor een reeks graveltoernooien.

“Op dit moment is het 50-50. Het is nog niet helemaal duidelijk wat ik in februari ga doen. De Daviscup-loting op zondag kan de doorslag geven”, aldus Griekspoor, momenteel de nummer 96 van de wereld, over de afweging tussen het spelen van een aantal indoortoernooien in Europa of minder sterk bezette toernooien in Zuid-Amerika. Hij heeft waarschijnlijk een wildcard nodig om te kunnen meedoen in Ahoy.

Eerder deze week maakte het ABN AMRO Open bekend dat Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven van de partij zijn op de vijftigste editie van het grootste tennistoernooi van Nederland. Van de Zandschulp wordt waarschijnlijk rechtstreeks toegelaten, Van Rijthoven ontving van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard.

De 26-jarige Griekspoor slaagde er dinsdag op de Daviscup Finals in Málaga niet in zijn enkelspelwedstrijd tegen Australië te winnen. Hij verloor in drie sets van Jordan Thompson. Omdat ook Van de Zandschulp verloor, van Alex de Minaur, werd Oranje in de kwartfinales uitgeschakeld.

Begin februari komt Nederland uit in de Qualifiers van de Daviscup. Dan kan plaatsing voor de Daviscup Finals van 2023 worden afgedwongen. Het ABN AMRO Open wordt van 13 tot en met 19 februari gespeeld.