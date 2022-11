Paralympiër Plat voor zesde keer wereldkampioen triatlon

Paralympiër Jetze Plat heeft bij de WK triatlon in Abu Dhabi zijn zesde wereldtitel gewonnen. Plat hield de Oostenrijker Florian Brungraber, die vorig jaar in Japan ook al paralympisch zilver won achter Plat, meer dan twee minuten achter zich. Geert Schipper eindigde op de derde plaats.

Plat werd al vijf keer eerder wereldkampioen in de H2-categorie. De geboren Amsterdammer veroverde op de Paralympische Spelen van Tokio drie gouden medailles in vier dagen tijd: op de triatlon, de tijdrit en de wegwedstrijd. Plat werd eind vorig jaar op het Sportgala voor de derde keer uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. In 2017 en 2019 ontving hij de Jaap Eden-award ook al.