OM eist taakstraf voor ex-renner vanwege bedreiging en mishandeling

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 120 uur, waarvan 60 voorwaardelijk, tegen voormalig profwielrenner Pieter W. uit Kootstertille voor het bedreigen van zijn ex-vriendin en haar familie, en het mishandelen van haar broer. De 41-jarige Fries zou zich vorig jaar tijdens een kerstdiner hebben misdragen. Vrijdag verscheen W. voor de politierechter in Leeuwarden.

In de nacht van 25 op 26 december 2021 liepen de spanningen hoog op in de woning van W. Hij kreeg ruzie met zijn toenmalige vriendin en haar familie over de opvoeding van de kinderen. Haar broer, een 32-jarige man uit Augustinusga, gaf hem een klap tegen het gezicht. Vervolgens ontstond er een vechtpartij tussen de twee mannen.

W. pakte bij de schermutselingen een fles. Volgens zijn ex en haar familie dreigde hij hen lek te steken. “Ik pakte de fles uit pure zelfverdediging”, aldus W. “Drie wilde stieren wilden mij aanvallen. Ik heb er niet mee geslagen of gedreigd. Ik wilde dat ze uit mijn woning gingen.” W. belde met 112, waarop hij en de ex-zwager weer op de vuist gingen. W. zou aan de toegesnelde agenten hebben gevraagd om hun wapen en daarbij gezegd hebben ‘dan schiet ik iedereen hartstikke dood’. Dit kan W. zich niet herinneren.

W. had een kaakfractuur opgelopen en ging naar het ziekenhuis. Bij terugkomst rond 03.00 uur trof hij zijn schoonfamilie weer bij de woning. Ze waren bezig om spullen in een bus te laden, aldus W. “Ze wilden mij bestelen.” W. zou toen met een mes zijn ex hebben bedreigd. “Dikke onzin”, zei W. Hij had naar eigen zeggen iets van tafel gepakt. Opnieuw uit noodweer omdat een schoonfamilielid met een moker rondliep en zijn zwager de woning was binnengekomen door een deur in te trappen, stelt W. De zwager heeft verklaard dat hij W. iets uit een bestekbak zag pakken en zijn zus hoorde schreeuwen.

De officier houdt rekening met het feit dat W. niet de eerste klap uitdeelde, maar mist bij hem zelfreflectie. Aanvankelijk werd W. ook verdacht van het mishandelen van zijn ex tussen september en december vorig jaar, maar de officier ziet hiervoor te weinig bewijs en vroeg bij dit punt om vrijspraak.

De zwager is ook verdachte. Hij verschijnt vrijdag eveneens voor de politierechter, die 9 december uitspraak doet. Een veroordeling zou volgens W. problemen geven bij zijn huidige werkgever, een Australische wielerploeg.