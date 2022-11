Skeletonster Bos start seizoen met vijfde plaats in Whistler

Skeletonster Kimberley Bos heeft een goede start gemaakt aan het nieuwe seizoen. De winnares van de World Cup van vorig jaar eindigde de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in het Canadese Whistler op de vijfde plaats.

De 29-jarige Bos, die brons veroverde op de Olympische Spelen van Beijing, moest op de snelste baan ter wereld 0,39 seconde toegeven op de Duitse winnares Hannah Weise. “Dit resultaat is beter dan ik verwacht had toen ik hier vorige week naartoe kwam”, verklaarde Bos na afloop.

“Deze wedstrijd was een prima seizoenopener. Voor mij was het een goede verbetering ten opzichte van de laatste keer dat ik hier was. Toen werd ik twaalfde op het WK, met veel van de mensen die er nu ook weer waren. Daar zat ik ditmaal toch mooi voor.”

“Er is ook zeker nog ruimte voor verbetering, maar ik heb een pr neergezet op de afdaling en bijna ook op de start. Daarnaast haalde ik een eigen snelheidsrecord van 142,7 kilometer per uur, de hoogste snelheid van het startveld”, aldus Bos.

De Edese heeft dit seizoen als hoofddoel het WK in Sankt Moritz eind januari. Komende donderdag staat in het Amerikaanse Park City de tweede wedstrijd van de World Cup op het programma.