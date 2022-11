Thialf is bezorgd over voortbestaan en wil energiecompensatie

IJsstadion Thialf heeft “zeer grote zorgen” over het voortbestaan van de schaatsbaan vanwege de hoge energiekosten. Het is zelfs niet zeker dat het huidige professionele schaatsseizoen in Heerenveen kan worden afgemaakt als compensatie vanuit de overheid uitblijft, stelt directeur Minne Dolstra in een brief aan de Tweede Kamer.

Thialf vraagt Den Haag dan ook om maandag met “dringende voorstellen voor haar fors gestegen energiekosten” te komen tijdens gesprekken over de begroting. Het stadion ging er lang van uit net als zwembaden en sportaccommodaties wel een tegemoetkoming te krijgen, maar deze week zou zijn gebleken dat dat niet het geval is.

Volgens Thialf zijn de energielasten nu nog wel te dragen, maar vanaf 1 januari zouden die meer dan verdubbelen. Daardoor zou een begrotingstekort van meer dan 1 miljoen euro ontstaan. De provincie en gemeente hebben al laten weten niet meer te kunnen helpen.

“Indien het zou komen tot een sluiting dan zijn de gevolgen niet te overzien”, staat in de brief. Volgens het stadion kan het dan nog weleens voor een langere periode gesloten blijven, doordat specialistische medewerkers vertrekken, huurcontracten worden ontbonden en zakelijke relaties ervandoor gaan.