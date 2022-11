Baanrenner Lavreysen neemt revanche op Australische rivaal

Harrie Lavreysen heeft bij de Champions League voor baanwielrenners na twee nederlagen revanche genomen op zijn Australische rivaal Matthew Richardson op de sprint. De regerend wereldkampioen verloor op Palma Mallorca en Berlijn in de finale van Richardson, maar zaterdag pakte hij in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines de overwinning. Op het onderdeel keirin moest Lavreysen de zege wel aan Richardson laten en finishte als tweede.

Jeffrey Hoogland eindige op de keirin als vijfde. Op de sprint werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld. Bij de vrouwen strandden Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen op de sprint in de halve finales. Steffie van der Peet bleef steken in de eerste ronde.

Van der Peet was wel succesvol op het onderdeel keirin. In de finale versloeg ze onder meer haar landgenotes Braspennincx en Hetty van de Wouw, die als vijfde en zesde eindigde.

Matthijs Büchli finishte op de afvalkoers als vierde. Op het onderdeel scratch eindigde Büchli als zesde, Roy Eefting werd zevende.