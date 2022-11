Lakers luisteren rentree James op met eerste uitzege van seizoen

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben de terugkeer van LeBron James opgeluisterd met de eerste zege van het seizoen in een uitwedstrijd. San Antonio Spurs werd met 105-94 verslagen. Voor de Spurs was het al de zevende nederlaag op een rij.

De van een blessure terugkerende James nam in het AT&T Center 21 punten voor zijn rekening. Alleen Anthony Davis was met 25 punten trefzekerder. Namens de thuisploeg kwam niemand aan 20 punten of meer.

“Het voelde goed om terug te keren op het veld en de winst te pakken met mijn jongens. Ik ben blij met mijn aandeel in de overwinning”, zei de 37-jarige James. “Ik heb de afgelopen weken bijna 24/7 behandelingen gekregen om terug te keren op de vloer. Ik miste nog een beetje ritme en timing bij mijn passes, maar de komende wedstrijden zal het een stuk beter gaan.”

De Lakers, die halverwege al met 59-41 aan de leiding gingen, hadden de eerste zes uitduels verloren. De ploeg van James staat dertiende in de Eastern Conference. De Spurs staan nog een plekje lager.

In 2020 werden de Lakers nog kampioen in de NBA. Miami Heat werd twee jaar geleden in de finale verslagen.