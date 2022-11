Nadal: deel van mijn leven verdween toen Federer stopte

Een deel van het leven van Rafael Nadal “verdween” toen zijn grote rivaal Roger Federer eerder dit jaar zijn tennisloopbaan beëindigde. Dat zei de 36-jarige Spanjaard zaterdag in Argentinië, waar hij samen met de Noor Casper Ruud een demonstratiewedstrijd speelt.

“Je weet dat je dit niet nog een keer meemaakt en het voelde alsof een deel van mijn leven met hem meeging. Het was erg emotioneel om afscheid te nemen van iemand die zo belangrijk is geweest voor onze sport.”

Nadal en Federer speelden samen de laatste wedstrijd van de Zwitser bij de Laver Cup in Londen. Na afloop zaten ze huilend naast elkaar op een bankje. De emotionele beelden van het duo maakten veel indruk en gingen viraal. “Er hing zo’n bijzondere sfeer in de lucht”, keek Nadal terug. “Alles was anders dan andere wedstrijden. Iemand die ik heb bewonderd, die ik heb geëvenaard en waar ik heel veel mooie dingen op en naast de baan mee heb gedeeld ging weg.”

Nadal en Federer wonnen samen in totaal 42 grandslamtitels en speelden heroïsche partijen tegen elkaar.