Basketballer James leidt LA Lakers langs San Antonio Spurs

Basketballer LeBron James heeft zijn ploeg LA Lakers naar een tweede zege op rij tegen San Antonio Spurs geleid. De sterspeler van Los Angeles maakte 39 punten en had daarmee een groot aandeel in de 143-138-zege.

De Lakers speelden nog zonder de geblesseerde Anthony Davis en de geschorste Patrick Beverley. Met James en ook Dennis Schröder die goed was voor 21 punten en Lonnie Walker die 19 punten maakte, won Los Angeles voor de vijfde keer in de afgelopen zes wedstrijden.

“Ik heb het gevoel dat we beter en beter worden”, zei James, die een dag eerder zijn rentree bij de Lakers had opgeluisterd met een overwinning op de Spurs. “Vroeg in het seizoen zouden we een wedstrijd als deze hebben verloren.”

San Antonio Spurs leed de achtste nederlaag op rij en staat voorlaatste in de Western Conference, een plaats boven de Lakers. Keldon Johnson was goed voor 26 punten bij de thuisploeg.

Phoenix Suns won nipt van Utah Jazz: 113-112. Deandre Ayton maakte 29 punten voor de Suns en was goed voor 21 rebounds. Devin Booker zorgde nog voor 27 punten. Phoenix won voor de vierde keer op rij na een spannende slotminuut.

De Suns gaan aan de leiding in de Western Conference met dertien zeges en zes nederlagen. Utah, dat twaalf keer won en tien keer verloor, staat achtste.