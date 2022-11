Canada verslaat Australië in finale en pakt zijn eerste Daviscup

Canada heeft ten koste van Australië voor de eerste keer de Daviscup gewonnen. Félix Auger-Aliassime, de nummer 6 van de wereld, trok de overwinning voor zijn land over de streep nadat Denis Shapovalov de eerste partij in de finale al had gewonnen.

Oranje had Canada in maart nog verslagen om een plek in de Finals, maar het land mocht alsnog naar het eindtoernooi in Málaga na de uitsluiting van Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Australië, dat al 28 keer het landentoernooi won, was eerder deze week in de kwartfinales te sterk voor de Nederlandse tennissers.

Auger-Aliassime versloeg Alex de Minaur, die achttien plekken lager staat op de wereldranglijst, met 6-3 6-4 in Spanje. De 22-jarige Canadees brak zijn tegenstander in de eerste set bij een voorsprong van 4-3 en maakte het daarna op eigen service af op zijn eerste setpunt. In de tweede set was de break van Auger-Aliassime al in de derde game een feit, waarna De Minaur niet meer kon terugkomen. De Canadees benutte zijn eerste wedstrijdpunt mede dankzij De Minaur, die de bal uit sloeg.

Shapovalov was even eerder al met 6-2 6-4 te sterk voor Thanasi Kokkinakis. Shapovalov, de nummer 18 van de wereldranglijst, begon sterk en liep uit naar een 4-0-voorsprong in de eerste set. Die achterstand kwam Kokkinakis, de mondiale nummer 95, niet te boven. In de tweede set pakte de Canadees een dubbele break en mocht op 5-2 voor de wedstrijd serveren. Hij verloor echter zijn eigen opslagbeurt en zag Kokkinakis ook terugkomen tot 5-4. Op zijn tweede matchpoint maakte Shapovalov het alsnog af.