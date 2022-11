Darter Van Gerwen wint Players Championship Finals

Darter Michael van Gerwen heeft de Players Championship Finals gewonnen. De Brabander versloeg zondag in de finale de Engelsman Rob Cross. Dat deed hij met 11-6.

Van Gerwen liep meteen in het begin van de ontmoeting fors uit (5-1), maar zag zijn opponent terugkomen tot 7-6. Daarna maakte de Nederland het duel vakkundig af.

De nummer 3 van de wereld had in de halve finale Engelsman Luke Humphries met 11-5 verslagen. De 33-jarige Van Gerwen versloeg in de kwartfinales landgenoot Danny Noppert met 10-7. De twee Nederlanders gingen in de eerste legs gelijk op en het was Van Gerwen die bij een stand van 6-4 voor het eerst een marge van twee legs had. Even later maakte Van Gerwen het via dubbel 18 af.

Dirk van Duijvenbode strandde in de kwartfinales. De Nederlander verloor afgetekend van Cross: 10-3.