Van der Poel bij rentree in het veld meteen de beste

Mathieu van der Poel heeft bij zijn eerste optreden als veldrijder dit seizoen meteen toegeslagen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck won met overmacht de Vestingcross van Hulst. Dat was de zevende wedstrijd om de wereldbeker.

Van der Poel (27) had in Hulst nog het meest te duchten van wereldkampioen Tom Pidcock. De Brit van Ineos leek op weg naar de tweede plaats maar een val en de daaruit voortvloeiende materiaalpech deden hem opgeven. Achter Van der Poel bereikte nu de Belg Laurens Sweeck als tweede de finish. De renner van Crelan nam meteen ook de leiding over van zijn landgenoot Eli Iserbyt in het klassement.

Iserbyt finishte als derde, net voor de Nederlanders Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis. Volgende week volgt in Antwerpen de achtste wereldbekercross.

Van der Poel was uiteraard tevreden met zijn eerste succes als veldrijder sinds het veroveren van de wereldtitel in januari 2021 in Oostende. “Het is inderdaad lang geleden dat ik een cross gewonnen heb. Maar afgelopen winter telt eigenlijk niet mee, ik heb toen anderhalve wedstrijd gereden”, vertelde Van der Poel, die met rugproblemen het veldrijden al in december voor gezien hield.

Terug in de modder moest hij vanaf de derde startrij vertrekken in een veld dat in de eerste ronde haast traditiegetrouw werd aangevoerd door Van der Haar. Van der Poel vond snel aansluiting, maar een val in de tweede ronde wierp hem weer terug. Pidcock nam de leiding, maar Van der Poel reed een gat van 17 seconden snel weer dicht. Halverwege was de viervoudig wereldkampioen leider in de wedstrijd en moest de Brit achtervolgen. Dat deed hij tot een val in de slotronde waarna Pidcock ontgoocheld de camper opzocht.

Van der Poel deerde het uiteraard niet. “Ik voelde me goed, heb ook in Spanje een goede voorbereiding gehad”, vertelde de renner die de komende winter zeker vijftien veldritten wil rijden en mikt op zijn vijfde wereldtitel, te behalen begin februari in Hoogerheide. “Ik ben echt blij met mijn vorm, al is er nog wel werk nodig om mijn topniveau te halen. Ik heb wel wat foutjes gemaakt, maar dat is normaal. Ik heb nog wel een paar wedstrijden nodig.”