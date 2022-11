Veldrijdster Pieterse boekt in Hulst tweede zege in wereldbeker

Veldrijdster Puck Pieterse heeft voor de tweede week op rij een cross om de wereldbeker gewonnen. De jonge Nederlandse van Alpecin-Deceuninck was ditmaal de beste in de Vestingcross van Hulst. Ze boekte vorige week in het Belgische Overijse haar eerst wereldbekerzege.

Pieterse (20) reed samen met klassementsleider Fem van Empel voorop toen die laatste getroffen werd door materiaalpech. De problemen met haar ketting kostten Van Empel een minuut. Dat verschil kon ze in het restant van de cross niet meer goedmaken. Op 42 seconden werd Van Empel, winnaar van de eerste vier wereldbekerwedstrijden dit seizoen, tweede. De derde plek was voor Shirin van Anrooij, eveneens een jonge Nederlandse. Volgende week is in Antwerpen de achtste cross om de wereldbeker.

Pieterse, Van Empel en Ceylin del Carmen Alvarado waren het snelste weg op het modderige parcours met tal van verraderlijke stroken. De Rotterdamse haakte vooraan snel af, terwijl Pieterse al springend over de balken enigszins afstand nam van Van Empel. Die sloot in de derde ronde weer aan maar ging vervolgens onderuit. Dat overkwam vrijwel alle rensters, maar bij Van Empel had het fatale gevolgen omdat haar versnellingsapparaat niet meer werkte.

Het bleek een voortijdige beslissing in de wedstrijd die anders volgens Pieterse mogelijk heel anders verlopen was. “Ik zag dat Fem op de klimmetjes sterker was dan ik. Ik heb een beetje geluk gehad met haar val. Anders zou het echt een zwaar gevecht zijn geweest”, vertelde Pieterse, die nooit verslapte en zo naar haar tweede wereldbekerzege op rij reed.

Van Empel, eveneens pas 20, moest zich neerleggen bij de pech die haar was overkomen. “Ik heb geknokt tot het eind, ook om de rensters achter me van me af te houden. De tweede plaats was gezien de omstandigheden het hoogst haalbare. Ik doe in ieder geval goede zaken voor het klassement”, aldus de renster die op 1 januari overstapt van Pauwels Sauzen-Bingoal naar Jumbo-Visma.