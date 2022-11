Brawn laat bij zijn pensioen Formule 1 ‘sterker dan ooit’ achter

Sportief directeur van de Formule 1 Ross Brawn gaat met pensioen. Dat heeft de 68-jarige Brit bevestigd in zijn column op de website van de hoogste autosportklasse. “Sinds ik zes jaar geleden in het managementteam kwam, is er veel ten goede veranderd. De Formule 1 is sterker dan ooit”, schrijft Brawn, die in 1978 zijn carrière in de Formule 1 begon als technicus bij Williams.

Brawn vormde jarenlang een ‘gouden’ combinatie met Michael Schumacher. Hij werkte als technisch directeur bij Benetton en Ferrari samen met de Duitser, wat resulteerde in zeven wereldtitels (in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004). Brawn werd gezien als het strategisch brein achter de successen van Schumacher.

De Brit nam in 2006 afscheid van de Formule 1, maar keerde drie jaar later terug met een eigen team: Brawn GP. De renstal van Brawn leverde met Jenson Button direct de wereldkampioen van 2009. Hij verkocht zijn team daarna aan Mercedes, waarbij Brawn nog een tijdje samenwerkte met Schumacher voordat hij eind 2013 weer uit de Formule 1 verdween. Begin 2017 keerde Brawn terug in de Formule 1 toen de Amerikaanse eigenaar Liberty Media hem aanstelde als technisch en sportief directeur.

“Ik heb van bijna elke minuut genoten en ik heb het geluk gehad met veel geweldige teams, geweldige coureurs en geweldige mensen te hebben gewerkt. Ik zal nu vanaf de bank naar de Formule 1 kijken, juichend en vloekend als een fan en blij dat de sport zo’n fantastische toekomst heeft”, schrijft hij.

Brawn noemt de invoering van het kostenplafond, het toevoegen van een sprintrace en de grote aerodynamische veranderingen in de auto’s zijn grootste successen. “Het was voor mij een enorme kick toen ik dit jaar wel twee of drie auto’s naast elkaar zag racen; dat hadden we nog niet vaak gezien. Nu kun je zonder problemen meerdere ronden hard achter een andere auto rijden.”