Twaalf Nederlandse darters in deelnemersveld WK

Twaalf Nederlandse darters gaan vanaf komende maand in Londen op jacht naar de wereldtitel. De organiserende PDC maakte maandag het bijna complete deelnemersveld van het WK bekend. De laatste drie van de 96 beschikbare startbewijzen worden maandag voorafgaand aan de loting verdeeld bij een kwalificatietoernooi in Barnsley.

De top 32 van de zogeheten Order of Merit (gebaseerd op de inkomsten van de darters) plaatste zich automatisch voor het WK. Gerwyn Price uit Wales voert die ranglijst aan, gevolgd door de Schotse titelverdediger Peter Wright en Michael van Gerwen. De Brabander, drievoudig wereldkampioen, won zondagavond voor de zevende keer in tien jaar de Players Championship Finals.

Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort en Raymond van Barneveld zijn op basis van de Order of Merit ook rechtstreeks voor het WK geplaatst. Via de ProTour kwalificeerden Jermaine Wattimena, Danny Jansen, Geert Nentjes, Niels Zonneveld en Martijn Kleermaker zich. Jimmy Hendriks en Danny van Trijp wisten via internationale kwalificatietoernooien een WK-ticket te bemachtigen.

De 52-jarige Wright veroverde begin dit jaar voor de tweede keer de wereldtitel. Het WK begint op 15 december, de finale is op dinsdag 3 januari.