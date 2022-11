Golficoon Woods mist eigen toernooi door voetblessure

Golficoon Tiger Woods heeft zich teruggetrokken uit de Hero World Challenge op de Bahama’s, het toernooi waarvan hijzelf de gastheer is. De vijftienvoudig majorwinnaar heeft een peesplaatontsteking in zijn rechtervoet, meldde hij via Twitter.

De World Challenge is een invitatietoernooi met topgolfers. Onder anderen Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Jon Rahm, Justin Thomas en Collin Morikawa, spelers uit de top 10 van de wereldranglijst, behoren tot het deelnemersveld op de baan van Albany.

Woods zou zijn rentree maken in het toernooi, dat vooral bedoeld is om geld in te zamelen voor zijn liefdadigheidsinstelling. De Amerikaan speelde voor het laatst in juli in het Brits Open. “In de voorbereiding en training voor de Hero World Challenge van deze week heb ik een peesplaatontsteking in mijn rechtervoet ontwikkeld, waardoor ik moeilijk kan lopen”, aldus Woods. “Na overleg met mijn artsen en trainers heb ik besloten om me deze week terug te trekken en me te concentreren op mijn gastheerschap.”