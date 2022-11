KNSB wijst schaatsers Nuis en Verbij aan voor wereldbeker Calgary

De Selectiecommissie Langebaan (SCL) van schaatsbond KNSB heeft Kjeld Nuis en Kai Verbij geselecteerd voor de derde wereldbekerwedstrijd in het Canadese Calgary. Nuis ontbrak wegens een blessure op het kwalificatietoernooi in oktober. Verbij liep op dat toernooi bij de 500 meter een blessure op en kon daarna niet meer in actie komen.

“Op basis van hun prestaties in het recente verleden” hebben beide schaatsers een startplek gekregen, meldt de schaatsbond. Nuis, die al in actie kwam bij de tweede wereldbeker in Heerenveen, rijdt in Canada de 1500 meter. Daarop eindigde hij in Thialf als tweede. Verbij rijdt de 1000 meter. Als gevolg hiervan raken Wesly Dijs (1000 meter) en Louis Hollaar (1500 meter) hun startplekken voor de eerste wereldbekerwedstrijd in Calgary kwijt.

De wedstrijden in Canada worden verreden van 9 tot en met 11 december. Een week later volgt de vierde wereldbeker ook op het ijs van de Olympic Oval in Calgary.