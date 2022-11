Tennisser Verdasco aanvaardt dopingschorsing van twee maanden

De Spaanse tennisser Fernando Verdasco heeft een dopingschorsing van twee maanden aanvaard. De 39-jarige voormalig nummer 7 van de wereld krijgt de straf omdat hij in februari van dit jaar tijdens een challenger in Rio de Janeiro positief testte op een verboden middel tegen ADHD. Zijn schorsing loopt af op 8 januari.

Verdasco had een schorsing van twee jaar kunnen krijgen, maar hij voerde met succes aan dat hij een medische vrijstelling heeft om het medicijn tegen ADHD te gebruiken. De Spanjaard was echter vergeten het verlopen attest te verlengen.

Het internationale integriteitsbureau ITIA, dat namens de mondiale tennisbond ITF dopingzaken behandelt, gaf in zijn vonnis aan dat Verdasco niet opzettelijk de overtreding had begaan of nalatig was geweest. Om die reden verminderde de instantie de schorsing van twee jaar na twee maanden.

Verdasco won zeven toernooien in zijn carrière. Hij is inmiddels afgezakt naar de 125e plaats op de wereldranglijst.