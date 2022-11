Topman Marko bezweert: Red Bull verdwijnt niet uit Formule 1

Het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz van energiedrank Red Bull heeft geen gevolgen voor het voortbestaan van het Formule 1-team met wereldkampioen Max Verstappen. “Ons succes spreekt voor zich. Niemand hoeft zich zorgen te maken dat Red Bull in de nabije toekomst uit de Formule 1 zal verdwijnen”, zegt topman Helmut Marko van het raceteam in een interview met Sport Bild. “We zijn nog lang niet klaar met onze missie. We willen meer races en meer titels winnen.”

Het overlijden van de Oostenrijker Mateschitz, die goed bevriend was met Marko, heeft tot een opdeling van de directie van het concern geleid. Oliver Mintzlaff, die algemeen directeur was van Bundesligaclub RB Leipzig, heeft een van de drie directeursposten gekregen en Red Bull Racing valt nu onder zijn verantwoordelijkheid.

“Hoe de samenwerking precies vorm gaat krijgen en wie welke rol krijgt, ligt nog open. We zullen daar de komende weken over spreken met de heer Mintzlaff. Onze grote kracht is altijd geweest dat wij veel knappe koppen in het team hebben die niet eerst een vergadering met toezichthouders nodig hebben om iets in gang te zetten”, aldus Marko, die Verstappen al op 16-jarige leeftijd inlijfde bij het Formule 1-team van de energiedrankfabrikant.

Verstappen won dit jaar vijftien grands prix en kroonde zich voor het tweede jaar op rij tot wereldkampioen. Marko verwacht volgend jaar sterkere tegenstand van Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Ferrari-rijder Charles Leclerc. “Dat worden zijn grootste rivalen. Maar ik maak me weinig zorgen. We zitten op een goed spoor voor 2023 en met Max hebben we de allerbeste coureur in huis.”