Gewichthefbond moet Kuworge alsnog inschrijven voor WK

De Nederlandse gewichthefbond NGB moet Enzo Kuworge alsnog inschrijven voor de WK gewichtheffen van volgende week in Bogotá. Kuworge won het kort geding dat hij had aangespannen tegen de bond, waarin hij eiste dat hij alsnog zou kunnen meedoen aan het wereldtiteltoernooi.

De bond had de inschrijving van Kuworge onlangs ingetrokken omdat de gewichtheffer geen nieuwe topsportovereenkomst wilde tekenen. “Daarin zou hem worden belet met zijn eigen coach te werken”, meldt sportrechtadvocaat Nick Poggenklaas. “De rechter volgde het betoog van Kuworge dat de bond onrechtmatig heeft gehandeld door de inschrijving van de gewichtheffer in te trekken.”

De NGB moet Kuworge uiterlijk donderdag alsnog inschrijven voor de WK op basis van de afspraken die eerder tussen de bond en de atleet golden. Dat betekent ook dat de persoonlijke coach van Kuworge hem op de WK mag begeleiden.

“Ik ben opgelucht dat er nu eindelijk duidelijkheid is over mijn deelname”, zegt Kuworge. “Wel vind ik het jammer dat het nodig was om een juridische procedure te starten, maar ik ben blij dat de rechter heeft ingezien dat ik recht heb op deelname met mijn eigen begeleiding. Ik hoop dat wij samen het belang van de gewichthefsport weer op één kunnen zetten.”

Volgens de advocaat van Kuworge moet er formeel nog wel toestemming komen van de internationale gewichthefbond alvorens de WK-deelname van Kuworge officieel is.

De 21-jarige Kuworge deed afgelopen zomer mee aan de Olympische Spelen en eindigde in Tokio als zesde in de klasse boven 109 kilogram. Kuworge was de eerste Nederlandse gewichtheffer op de Spelen sinds Piet van der Kruk in 1968. Hij werd vorig jaar wereldkampioen bij de junioren. Op het Sportgala ontving Kuworge afgelopen jaar de Young Talent Award, de prijs voor het grootste talent.