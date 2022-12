Tatum helpt Celtics met 49 punten aan vijfde zege op rij in NBA

Basketballer Jayson Tatum heeft Boston Celtics in de NBA met 49 punten langs Miami Heat geleid. Het werd in de TD Garden in Boston 134-121. De Celtics boekten al de vijfde zege op een rij.

Tatum eindigde november in stijl. Hij was vorige maand liefst negen keer goed voor 30 punten of meer. Alleen Larry Bird nam ooit namens de Celtics in dezelfde maand in meer duels een persoonlijke score van meer dan 30 punten voor zijn rekening. Namens Miami Heat kwamen Max Strus en Bram Adebayo beiden tot 23 punten.

De 24-jarige Tatum bekende dat zijn ploeggenoot Grant Williams had voorspeld dat hij 50 punten zou gaan maken. Hij kwam uiteindelijk dus een punt tekort. “Ik heb al vaker 50 punten gemaakt. Ooit zal ik dat weer doen”, stelde Tatum droog vast. “Dit was een goede test. Heat is een team waar we de afgelopen jaren veel tegen hebben gespeeld en ongeacht wie er spelen, halen we het beste in elkaar naar boven.”

De Celtics en Heat stonden vorig seizoen tegenover elkaar in de finale van de Eastern Conference. De Celtics wonnen met 4-3 en verloren uiteindelijk in de NBA Finals van Golden State Warriors.

Dit seizoen draaien de Celtics opnieuw goed. Ze voeren de Eastern Conference aan met achttien overwinningen en vier nederlagen. Heat is veel minder op dreef en heeft slechts tien van de 22 gespeelde duels gewonnen.