Tour de France eindigt in 2024 vanwege Olympische Spelen in Nice

De Tour de France eindigt in 2024 niet op de Champs-Élysées in Parijs, maar in Nice. Dat heeft te maken met de Olympische Spelen die over twee jaar in de Franse hoofdstad worden gehouden. Het wordt de eerste keer dat de Ronde van Frankrijk niet in Parijs wordt afgesloten.

Traditioneel eindigt de Tour met een etappe, maar in 2024 wordt het een individuele tijdrit. In 1989 werd de grootste wielerronde ter wereld voor het laatst afgesloten met een rit tegen de klok. De Amerikaan Greg LeMond pakte toen de eindzege in een zinderende laatste rit. Hij had slechts 8 seconden voorsprong op de Fransman Laurent Fignon, het kleinste verschil in de historie van de Tour.

Nice was in 1981 en 2020 de startplaats van de Tour de France. “Nice is een stad die straalt en wereldwijd bekend is. De omgeving is er schitterend en je hebt de bergen in de buurt. De stad heeft een hoop te bieden aan de wielerkampioenen”, aldus Tour-directeur Christian Prudhomme.

In 2025 keert de finish van de Ronde van Frankrijk weer terug op de Champs-Élysées, verzekerde Prudhomme. “We hebben dan iets te vieren, namelijk de vijftigste editie met een finish daar.”

De Tour duurt in 2024 van 29 juni tot en met 21 juli. Vijf dagen na de laatste etappe beginnen in Parijs de Spelen. De Tour begint in 2024 in Florence.

Volgend jaar start de wielerronde in het Baskenland. Op 1 juli wordt in Bilbao het startschot gegeven.