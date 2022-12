Wereldrecordhouder Kipchoge debuteert in 2023 bij Boston Marathon

Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge maakt volgend jaar zijn debuut bij de Boston Marathon. Dat maakte zijn management donderdag bekend.

Kipchoge won eerder al de marathons in Berlijn, Tokio, Londen en Chicago, maar deed nog nooit eerder mee aan de edities in Boston of New York. Kipchoge liep in 2014 voor het laatst een race in de Verenigde Staten tijdens de Chicago Marathon, die hij destijds won.

Kipchoge verbeterde eind september zijn wereldrecord op de marathon. De 38-jarige Keniaan realiseerde over 42,195 kilometer een tijd van 2 uur, 1 minuut en 9 seconden. De oude toptijd stond ook al op naam van Kipchoge, die in 2018 in Berlijn een tijd liep van 2.01.39. Het jaar daarop presteerde hij het om op een afgezet parcours in Wenen als eerste mens een marathon onder de 2 uur te lopen. Met hulp van een grote groep gangmakers kwam hij uit op 1.59.40. Die tijd werd niet erkend als wereldrecord.

De Keniaan heeft nu vijftien van de zeventien marathons waarin hij aan de start stond, gewonnen. Daartoe behoren de olympische marathons van Rio (2016) en Tokio (2021). Hij heeft zijn zinnen gezet op nieuw olympisch succes in Parijs 2024. Daarmee zou hij de eerste atleet worden die drie keer de marathon wint op de Spelen.

De Boston Marathon is op 17 april volgend jaar.