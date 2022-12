Wielerbond verlengt aflopende contract van baancoach Wolff niet

De Nederlandse wielerbond KNWU heeft besloten om het aflopende contract van Rene Wolff, de bondscoach van de Nederlandse baansprinters, niet te verlengen. Wolff blijft nog tot 1 februari 2023 actief als bondscoach en vertrekt dan, meldt de KNWU.

“Beide partijen zijn overeengekomen tot die tijd in goede harmonie te blijven samenwerken”, meldt de bond in een persbericht. “Met het oog op de snel naderende Europese kampioenschappen en ook de Olympische Spelen van Parijs in 2024 wordt op korte termijn gezocht naar een goede invulling”, zegt hoofdcoach Jan van Veen van de KNWU. “We willen RenĂ© bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes in de toekomst.”

Wolff keerde februari dit jaar terug als bondscoach van de Nederlandse baansprinters. De 44-jarige Duitser volgde Hugo Haak op, die na de succesvol verlopen Olympische Spelen in Japan zijn vertrek aankondigde.

De Duitser werkte tussen 2010 en 2017 ook al bij de KNWU als bondscoach van de sprintploeg. Wolff vertrok omdat hij het beschikbare budget niet toereikend vond om optimaal naar de Spelen van Tokio toe te werken. Hij werd prestatiemanager bij sportkoepel NOC*NSF, maar keerde een jaar later als bondscoach van Nieuw-Zeeland terug op de wielerbaan.