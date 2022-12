De Grote Prijs van China in de Formule 1 gaat ook in 2023 niet door. De race op het Shanghai International Circuit is geschrapt vanwege de aanhoudende moeilijkheden door de coronapandemie, meldt de Formule 1. De race stond gepland voor 16 april, maar wordt voor het vierde jaar op rij niet gehouden.

De Formule 1 presenteerde in september van dit jaar een kalender met een recordaantal van 24 races. Door het wegvallen van China blijven er 23 races over. Dat is nog altijd meer dan ooit. De koningsklasse geeft aan dat nog wordt gezocht naar een alternatief voor China. Volgens sommige media is het circuit van Portimão in Portugal de belangrijkste gegadigde. Hier is in de coronajaren 2020 en 2021 een grote prijs verreden.

De BBC wist onlangs al te melden dat een race in Shanghai weer van de kalender zou verdwijnen. In China is nog altijd een strikt coronabeleid van toepassing met onder meer lockdowns, strenge controles en gedwongen quarantaine. De Formule 1 wil de teams niet naar Shanghai sturen, als daar het risico bestaat op verplichte isolatie bij een positieve test op corona. De Chinese autoriteiten willen ook geen uitzondering maken voor het reizende autosportgezelschap.