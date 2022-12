Miljoenen euro’s extra voor bestrijden doping in wielrennen

Er komen miljoenen euro’s extra bij om doping in het wielrennen te bestrijden. De internationale wielrenunie UCI kondigde een verhoging van het budget aan met 35 procent. In 2023 komt er 1,5 miljoen euro bij, het jaar erna 2,4 miljoen euro. Aan het einde van 2024 zal het jaarlijkse antidopingbudget 10 miljoen euro bedragen.

Het geld is bestemd voor het internationale testbureau ITA, dat het antidopingprogramma in de wielersport uitvoert. Het geld is niet alleen bestemd voor het afnemen van meer dopingcontroles, maar ook voor inlichtingen, wetenschappelijk onderzoek, gegevensanalyse en de opslag van monsters.

Het financieringscomité dat besloot tot de verhoging van het budget bestaat uit vertegenwoordigers van de UCI, de wielerploegen, wedstrijdorganisatoren en renners.