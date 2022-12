Zwemster Schouten verbetert eigen Nederlands record op schoolslag

Zwemster Tes Schouten heeft in Rotterdam bij de kwalificatiewedstrijden voor de WK langebaan haar eigen Nederlands record op de 200 meter schoolslag verbeterd. De 21-jarige Zuid-Hollandse zwom in de series een tijd van 2.23,93 minuten. Daarmee dook ze ruim onder haar oude toptijd van 2.26,13 die ze in februari van dit jaar in Amsterdam had gezwommen.

Schouten komt later vrijdag nog een keer in actie in de finale. De wedstrijden in Rotterdam gelden als kwalificatiemoment voor de WK langebaan die volgend jaar in het Japanse Fukuoka worden gehouden.