Zwemster Schouten verbetert weer Nederlands record op schoolslag

Zwemster Tes Schouten heeft vrijdagavond opnieuw haar eigen Nederlands record op de 200 meter schoolslag (langebaan) verbeterd. In de finale van Rotterdam Qualification Meet (RQM) zwom Schouten een tijd van 2.23,67.

De 21-jarige Bodegraafse kwam in de series ’s ochtends al tot 2.23,93. Dat was liefst 2,2 seconden sneller dan haar vorige toptijd (2.26,13), die ze begin dit jaar in Amsterdam realiseerde.

De wedstrijd geldt als een van de kwalificatiewedstrijden voor de WK langebaan komende zomer in Fukuoka (Japan).