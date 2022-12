Van der Poel kansloos na val in Boom, Pidcock wint

Mathieu van der Poel heeft na een valpartij geen rol kunnen spelen in de Superprestigecross in Boom. De 27-jarige wielrenner van Alpecin-Deceuninck finishte op ruime achterstand van de Britse winnaar Tom Pidcock en werd dertiende. Lars van der Haar werd tweede, voor de Belg Eli Iserbyt.

Pidcock nam al in de eerste ronde de leiding en alleen Van der Poel kon hem volgen. Het tweetal ging met 5 seconden voorsprong de tweede ronde in, tot Van der Poel onderuit ging in een bocht met kasseien en de Britse wereldkampioen meenam in zijn val. Pidcock kon al snel weer verder, maar Van der Poel – die op zijn knie terecht was gekomen – niet. Hij stapte na enige tijd weer op zijn fiets, maar speelde in het vervolg geen rol van betekenis meer.

Pidcock liep snel weer weg bij Van der Haar en Iserbyt. De achtervolgers kregen gezelschap van de Belg Michael Vanthourenhout, maar kwamen niet meer in de buurt van de Brit, die wel iets van zijn voorsprong prijsgaf. Van der Haar bleef in de slotronde Iserbyt net voor en deed daarmee goede zaken in het klassement. Daarin staat hij nu in punten gelijk met koploper Laurens Sweeck uit Belgiƫ.

Een moment van onoplettendheid kostte Van der Poel de wedstrijd. “Ik was nog iets aan het roepen naar de materiaalpost en was niet gefocust genoeg voor de bocht die ging komen”, zei hij. “Ik heb me bezeerd aan de schouder en knie. Ik heb de wedstrijd uitgereden om niet te stijf te worden en nog een beetje crossritme op te doen.”

Van der Poel herstelde zich in de slotfase met redelijk snelle rondes. “Vooral in de eerste twee ronden deden mijn schouder en knie pijn. Daarna ging het wel, maar ik heb mijn ritme niet meer gevonden.”

De viervoudig wereldkampioen veldrijden gaf aan wel in staat te zijn om zondag de wereldbekerwedstrijd in Antwerpen te rijden. Daar zal Van der Poel voor het eerst ook rivaal Wout van Aert tegenkomen.

Van der Haar zag de tweede plaats als het hoogst haalbare. “Ik werd eraf gereden door Pidcock en heb mijn krachten daarna wat gespaard en gewacht tot de laatste ronde.”