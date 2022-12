Zwemster Steenbergen wint 100 vrij bij WK-kwalificatie Rotterdam

Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij kwalificatiewedstrijden in Rotterdam de 100 meter vrije slag gewonnen. De 22-jarige Friezin zegevierde in het Rie Mastenbroek-zwembad in 53,61 seconden, ruim voor de Britse Freya Anderson (54,71). Steenbergen veroverde afgelopen zomer op de EK langebaan in Rome maar liefst zeven medailles, waarvan vier gouden. Ze werd Europees kampioene op onder meer de 100 en 200 vrij.

Steenbergen doet later deze maand in Melbourne mee aan de WK kortebaan. Ze zwemt daar individueel de 100 en 200 vrij en de 200 en 400 wissel. De zogeheten Rotterdam Qualification Meet die deze week wordt gehouden, dient als kwalificatie voor de WK langebaan van komende zomer in de Japanse stad Fukuoka. Voor de 100 vrij staat de limiet op 54,25 en daar voldeed Steenbergen in Rotterdam ruimschoots aan.

Bij de mannen ging de zege op het ‘koningsnummer’ ook naar een Nederlander, Sean Niewold. Hij tikte aan in 49,29. De limiet staat op 48,77.

Op de 100 rug won Maaike de Waard in de finale het duel met Kira Toussaint. De Waard won in 1.00,19, Toussaint gaf 0,16 seconde toe.