Debutant Kiptum wint marathon Valencia met vierde tijd ooit

De Keniaan Kelvin Kiptum heeft met een indrukwekkende tijd de marathon van Valencia gewonnen. De 23-jarige debutant passeerde de finish na 2.01.53.

Kiptum liep in Spanje de vierde tijd ooit op de marathon. Eliud Kipchoge kwam de afgelopen jaren tot 2.01.09 en 2.01.39, terwijl Kenenisa Bekele uit Ethiopiƫ al eens 2.01.41 klokte. Die drie tijden werden allemaal gelopen in Berlijn.

Kipchoge scherpte dit jaar in Berlijn zijn eigen wereldrecord aan. De 2.01.39 liep de Keniaan in 2018 op het snelle parcours in Duitsland.

Kiptum haalde in zijn eerste marathon ooit ruim een minuut af van het parcoursrecord in Valencia, dat op 2.03.00 stond. Die tijd werd twee jaar geleden gelopen door Evans Chebet uit Kenia. Op de laatste meters moest Kiptum nog voluit gaan om onder de 2.02 te duiken.

Bij de vrouwen ging de zege naar Amane Beriso uit Ethiopiƫ, die uitkwam op 2.14.58. Ze was pas de derde vrouw ooit die op de marathon onder de 2.15 dook. Het wereldrecord is in handen van Brigid Kosgei uit Kenia, die in 2019 in Chicago tot 2.14.04 kwam. Beriso liep enige tijd op schema voor het wereldrecord, maar ze wist de toptijd van drie jaar geleden niet aan te scherpen.

Ruth Chepngetich maakte eerder dit jaar in Chicago ook indruk met een tijd onder de 2.15. De Keniaanse kwam in de Verenigde Staten uit op 2.14.18.