Noorse skiër Kilde twee keer de beste in Beaver Creek

De Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde heeft na de afdaling ook de super-G om de wereldbeker gewonnen in het Amerikaanse Beaver Creek (Colorado). Hij was op de Bird of Prey-piste beide keren net iets sneller dan de Zwitser Marco Odermatt, de leider in het wereldbekerklassement.

Kilde kampte in aanloop naar de wedstrijden nog met een griepje, maar daar was op de skihelling weinig van te merken. Hij was zaterdag op de afdaling 0,06 seconde sneller dan Odermatt, zondag op de super-G was het verschil 0,2 seconde.

Het was de vijftiende wereldbekerzege voor Kilde, die vorige winter de wereldbeker veroverde op beide snelheidsonderdelen, maar op de Olympische Spelen van Peking genoegen moest nemen met brons op de super-G.