Schouten zwemt weer twee keer Nederlands record op schoolslag

Zwemster Tes Schouten heeft haar topvorm nog maar eens onderstreept door in de Rotterdam Qualification Meet haar Nederlands record op de 100 meter schoolslag (langebaan) tot twee keer toe te verbeteren.

In de series tikte de 21-jarige Bodegravense aan na 1.06,58. Dat was vier tienden sneller dan de 1.06,88 die Schouten in november bij een officiƫle trainingswedstrijd in Eindhoven had gezwommen. Later op de dag haalde ze in de finale nog eens bijna een halve seconde van haar nieuwe toptijd af: 1.06,09. Met die tijd voldeed Schouten tevens aan de limiet voor de WK langebaan volgend jaar zomer in Fukuoka (Japan).

Op vrijdag scherpte Schouten bij de limietwedstrijden in het Rie Mastenbroek-zwembad haar Nederlands record op de 200 meter schoolslag tot twee keer toe aan en zette het op 2.23,67.