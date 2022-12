Voetballer Sterling terug naar Engeland na inbraak in zijn huis

Voetballer Raheem Sterling is vanuit Qatar teruggekeerd naar Engeland nadat er zaterdag in zijn huis is ingebroken. Bondscoach Gareth Southgate van Engeland bevestigde na de 3-0-zege op Senegal in de achtste finales van het WK dat de voetballer het trainingskamp van de Engelse ploeg had verlaten.

Volgens Engelse media waren gewapende personen in de nacht van zaterdag op zondag binnengedrongen in het huis van Sterling, terwijl zijn gezin thuis was. De Engelse voetbalbond maakte kort vooraf aan het duel met Senegal bekend dat Sterling vanwege een “familieomstandigheid” ontbrak in de selectie van Southgate.

De bondscoach zei dat het nog onduidelijk was of Sterling terugkeert in Qatar. Engeland neemt het zaterdag op tegen Frankrijk in de kwartfinales van het WK. De voetballer krijgt “alle tijd die hij nodig heeft” om de situatie af te handelen. “Ik wil hem niet verder onder druk zetten. Soms is voetbal niet het meest belangrijke en komt familie eerst”, aldus Southgate.

Sterling is 81 keer uitgekomen voor het Engels elftal en speelde op dit WK in de eerste wedstrijd tegen Iran, waarin hij een keer scoorde, en in de tweede wedstrijd tegen de Verenigde Staten. De 27-jarige speler van Chelsea zat het duel met Wales op de bank.

Aanvoerder Harry Kane wenste zijn ploeggenoot veel sterkte en hoopt dat hij hem snel weer terugziet. “Het is nooit makkelijk als je ziet dat een teamgenoot en vriend met zoiets moet omgaan. We moeten het afwachten. Ik ben er zeker van dat Raheem met de coach zal overleggen en de best mogelijke beslissing zal nemen voor hem en zijn familie.”