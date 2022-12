Duplantis en McLaughlin gekroond tot atleten van het jaar

Polsstokhoogspringer Armand ‘Mondo’ Duplantis en hordeloopster Sydney McLaughlin zijn door de internationale atletiekbond World Athletics gekroond tot atleten van het jaar. De Zweed Duplantis brak dit jaar drie keer het wereldrecord en werd zowel indoor als outdoor wereldkampioen. McLaughlin verbeterde het afgelopen jaar twee keer het wereldrecord op de 400 meter horden en won twee gouden medailles op de WK.

McLaughlin is de grote concurrente van Femke Bol, die op de WK in Oregon tweede werd achter de Amerikaanse. Bol werd eerder wel uitgeroepen tot Europees atlete van het jaar. Op de EK in M√ľnchen veroverde ze liefst drie gouden medailles. Voor de mondiale prijs was Bol niet genomineerd.