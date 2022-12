IOC wil sancties tegen Rusland en Belarus nog niet opheffen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft nog geen plannen de sancties tegen Rusland en Belarus op te heffen die werden genomen na de Russische inval in Oekraïne begin dit jaar. Dat heeft de sportorganisatie laten weten, hoewel het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs binnenkort volledig gaat losbarsten.

Het IOC gaf na de inval richtlijnen uit aan de internationale sportfederaties, om atleten uit zowel Rusland als Belarus zoveel mogelijk uit te sluiten van de grote evenementen. “Het is bepaald niet het moment om deze landen nu tegemoet te komen”, zei een woordvoerder van het IOC. “De maatregelen zijn nog steeds zeer op hun plaats.”

De woordvoerder zei ook niet aan te kunnen geven wanneer er een versoepeling van de maatregelen komt. “Dat is afhankelijk van de situatie in Oekraïne, die dagelijks verandert. Hoewel het kwalificatietraject inderdaad op gang komt, duurt het nog ongeveer anderhalf jaar voordat de Olympische Spelen beginnen. Er kan daarom nog veel gebeuren in de tussentijd.”

Meerdere belangrijke sportfederaties hebben inmiddels al wel aangegeven alleen weer tegen Rusland te willen sporten als het land zich terugtrekt uit Oekraïne.