Olympia’s Tour start komend voorjaar op TT Circuit Assen

De wielerkoers Olympia’s Tour gaat komend voorjaar van start op het TT Circuit in Assen. Het gaat om een tijdrit van 9 kilometer. In 2009 werd de openingstijdrit in de Ronde van Spanje al op het circuit verreden. De Zwitser Fabian Cancellara, destijds olympisch kampioen tijdrijden, was toen de snelste.

Olympia’s Tour is de oudste etappekoers van Nederland. Talenten kunnen zich daarin in de kijker rijden bij profteams. Op de erelijst prijken de namen van onder anderen Lars Boom, Cees Bol en Dylan van Baarle. Dit jaar schreef Maikel Zijlaard de 68e editie, die uit vier etappes bestond, op zijn naam.

Op woensdag 22 maart start de 69e editie van Olympia’s Tour.