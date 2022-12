Succesvolle Belgische atletiektweeling Borlée stopt na Spelen

De tweelingbroers Jonathan en Kevin Borlée stoppen na de Olympische Spelen van Parijs in 2024 met hun atletiekloopbaan. Dat hebben de 34-jarige Belgen aangekondigd op een persconferentie. Samen met hun vier jaar jongere broer Dylan en een wisselende vierde loper zijn ze al jarenlang succesvol op de 4×400 meter.

Vooral van Jonathan Borlée werd verwacht dat hij al eerder zou stoppen met zijn topsportcarrière vanwege aanhoudend blessureleed. “Maar we hebben alles besproken met de coach en we geloven dat we nog dicht bij ons beste niveau kunnen komen.” Die coach is hun vader Jacques Borlée. Hij heeft ook aangekondigd te stoppen na de komende Spelen.

De ‘Belgian Tornados’, zoals de ploeg heet, wonnen op drie van de laatste vijf EK’s goud. Bij de laatste editie, dit jaar in München, kwamen de Belgen net tekort voor de titel. De ploeg veroverde eerder ook goud op de WK indoor en brons op de WK outdoor. Jonathan Borlée pakte ook al eens individueel EK-brons op de 400 meter.