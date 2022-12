Titelfavoriet Brazilië treft Zuid-Korea in achtste finales WK

Titelfavoriet Brazilië wil zich maandag bij het WK voetbal voor de kwartfinales plaatsen. De vijfvoudig kampioen speelt om 20.00 uur Nederlandse tijd in Doha tegen Zuid-Korea.

Brazilië, dat in 2002 voor het laatst de wereldtitel won, was na twee groepsduels al zeker van een plek in de achtste finales en speelde daarom tegen Kameroen (1-0 verlies) niet in de sterkste formatie. Zuid-Korea plaatste zich in groep H ternauwernood door in blessuretijd te winnen van het al gekwalificeerde Portugal (2-1). Dat ging ten koste van Uruguay.

Eerder op de dag, om 16.00 uur, is het de beurt aan Japan en Kroatië. Japan stuntte in de poulefase door zowel van Duitsland (2-1) als Spanje (ook 2-1) te winnen. Kroatië had in het laatste pouleduel met België genoeg aan een gelijkspel (0-0) om door te gaan.

Het Nederlands elftal geniet maandag van een rustdag. De selectie van bondscoach Louis van Gaal hervat dinsdag met een training de voorbereiding op de kwartfinale van vrijdag tegen Argentinië.