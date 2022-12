Vier Nederlandse schakers in challengertoernooi Wijk aan Zee

Aan het challengertoernooi van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee doen in januari vier Nederlandse schakers mee. Dat zijn Eline Roebers, Max Warmerdam, Erwin l’Ami en Thomas Beerdsen. Vorige maand maakte de organisatie al bekend dat de Nederlanders Anish Giri en Jorden van Foreest van de partij zijn in het elitetoernooi.

Salem Saleh uit de Verenigde Arabische Emiraten is met 2677 punten de deelnemer met de hoogste ranking in het toernooi voor spelers net onder de wereldtop. Met de 13-jarige Amerikaan Abhimanyu Mishra doet volgens de organisatie ook de jongste schaakgrootmeester ter wereld mee, een titel die hij vorig jaar kreeg.

“En ik vind het heel leuk dat Eline Roebers meedoet, een heel groot Nederlands talent”, aldus toernooidirecteur Jeroen van den Berg. “Twee jaar geleden werd zij wereldkampioen bij de meisjes onder 14 jaar. Dit jaar won ze de zilveren medaille aan bord-1 op de Olympiade en is zij tot Internationaal Meester benoemd.”

De winnaar van de Tata Steel Challengers verdient een startbewijs voor het hoog aangeschreven hoofdtoernooi van een jaar later. Bij de afgelopen editie deden drie grootmeesters uit Nederland mee aan het B-toernooi.

De 85e editie van Tata Steel Chess staat van 13 tot en met 29 januari op het programma.