Hopman Cup terug op tenniskalender: van Perth naar Nice

Het tennistoernooi om de Hopman Cup keert in 2023 terug op de kalender. Het officieuze WK voor gemengde landenteams verhuist van Australië naar Frankrijk én van de winter naar de zomer, meldt de internationale tennisfederatie ITF. De eerstvolgende editie is van 19 tot en met 23 juli in Nice.

De Hopman Cup werd voor het laatst gepeeld in 2019 in Perth. Het toernooi gold jarenlang als opening van het tennisseizoen en ‘opwarmertje’ voor de Australian Open. De laatste twee edities werden gewonnen door het Zwitserse duo Roger Federer en Belinda Bencic.

Het contract tussen de ITF en de Australische tennisbond werd voortijdig beëindigd. De tennisfederatie heeft met een Spaans bedrijf een nieuwe overeenkomst gesloten. waarbij de Hopman Cup tot en met 2027 in Nice wordt afgewerkt. Het format blijft hetzelfde: een enkelspel bij de mannen, een enkelspel bij de vrouwen en een gemengd dubbelspel. In 2023 en 2024 doen er koppels uit zes landen mee, vanaf 2025 wordt het toernooi uitgebreid tot acht teams.

In Australië dient nu de United Cup als voorbereiding op de Australian Open. Ook dat is een landentoernooi met gemengde teams. Aan de eerste editie, van 29 december tot en met 8 januari, doen achttien landenteams mee.