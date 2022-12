Neymar dankt God voor zijn snelle herstel

Neymar dankt God dat hij alweer in actie kon komen in de achtste finale van het WK tegen Zuid-Korea (4-1). “Ik kan Hem alleen maar dankbaar zijn”, zei hij op een persconferentie. “Ik ben echt even bang geweest dat het WK voor mij voorbij zou zijn. Maar gelukkig was het mij gegund om weer te spelen.”

Neymar viel tijdens de eerste wedstrijd van Brazilië op het WK tegen Servië uit met een enkelblessure. Hij miste de duels met Zwitserland en Kameroen maar vierde zijn rentree tegen Zuid-Korea. Neymar maakte het tweede doelpunt van Brazilië vanaf de strafschopstip en werd verkozen tot ‘man van de wedstrijd’.

“Ik weet niet of ik deze prijs wel verdien”, zei Neymar. “Ik vond iedereen goed spelen. Ik moet ook al onze fans bedanken. Niet alleen voor de steun tijdens dit duel met Zuid-Korea. Maar ook voor de vele berichtjes die ik na mijn enkelblessure heb gekregen. Die kwamen al een minuut nadat ik geblesseerd was geraakt binnen. En het bleef maar doorgaan. Ook voor de fans willen we wereldkampioen worden. Zij verdienen dat.”