Tennisser Griekspoor breekt met zijn coach Sluiter

Tennisser Tallon Griekspoor werkt niet langer samen met Raemon Sluiter als zijn trainer. De tweede tennisser van Nederland zegt dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging na een “verschil van inzichten in bepaalde manieren van spelen, mentaal en fysiek”. De mondiale nummer 96 noemt in de podcast De Tennistafel de samenwerking van bijna twee jaar “een mooie tijd met ups en ook een paar downs”.

De 26-jarige Griekspoor werkt ook nog samen met Dennis Schenk, die op Mallorca woont en nu naar Nederland is gevlogen om de trainingen over te nemen en de nieuwe situatie door te spreken. Griekspoor is nog wel op zoek naar een vervanger voor Sluiter, aangezien de oud-tennisser voor Griekspoor “alles deed wat in Nederland was” en daarom meer dan de helft van de trainingen verzorgde.

Griekspoor zegt nog geen idee te hebben wie zijn nieuwe trainer wordt. “Dit is net drie dagen geleden gebeurd. Nog niemand heeft zich gemeld, ik hoop wel dat dat gebeurt want het is een mooie job, denk ik. De planning was dat Raemon mee zou gaan naar AustraliĆ« en dat is al over drie weken. We moeten even kijken in hoeverre Dennis mee kan”, verwijst de tennisser naar de aanstaande start van het tennisseizoen. De Australian Open, de eerste grand slam van het jaar, begint half januari.

Griekspoor kon niet direct namen noemen van kandidaten die geschikt zouden zijn om zijn nieuwe trainer te worden. “Het hoeft niet per se een Nederlander te zijn, maar voor mensen die in het buitenland wonen is het lastig om ze hierheen te halen.”